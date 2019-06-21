СМИ: Лоди согласовал контракт с «Зенитом», цена – минимум 21 млн евро

Комментатор «Матч ТВ» Нобель Арустамян рассказал о ходе переговоров между «Зенитом» и «Атлетико Паранаэнсе» о трансфере защитника Ренана Лоди.

«По моей информации, переговоры возобновились. Стороны на пути к соглашению. Сейчас цена Лоди выросла до 21 млн евро — эту сумму «Атлетико» получит гарантированно. Многие бразильские агенты считают, что сделка состоится уже в ближайшее время. Сам Ренан согласовал личный контракт с «Зенитом», – написал Арустамян, его цитирует издание sports.ru.

Ранее «Атлетико Паранаэнсе» отказался продавать Лоди «Зениту» за 20 миллионов евро. Также сообщалось, что им интересуется мадридский «Атлетико».

Ренан Аугусто Лоди дос Сантос, более известный как Ренан Лоди, родился 8 апреля 1998 года, защитник и воспитанник бразильского клуба «Атлетико Паранаэнсе». В середине 2018 года Ренан продлил контракт с клубом до 2022 года.