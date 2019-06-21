Газеты Дагестана вышли с одинаковыми обложками в поддержку арестованного журналиста

Одинаковым оформлением обложек ведущие дагестанские еженедельники поддержали местного журналиста. Абдулмумин Гаджиев арестован по подозрению в спонсировании терроризма.

Первые полосы под словосочетание «Я/Мы Абдулмумин Гаджиев» отдали газеты «Черновик», «Новое дело» и «Свободная республика». Главной темой выпуска арест журналиста также сделал еженедельник «Молодежь Дагестана».

Гаджиев работает в «Черновике» редактором отдела «Религия». По версии следствия, он перечислял деньги фондам «Мухаджирун» (деятельность запрещена в России), «Ансар» и «Аман». В отношении журналиста возбуждено уголовное дело по статьям 205.5 УК («Участие в террористической организации») и 205.1 УК («Содействие терроризму»). Обвинение строится на показаниях еще одного фигуранта, Кемала Тамбиева. Следствие считает, что Гаджиев участвовал в деятельности запрещенного в России «Исламского государства» с 2013 года. Он отрицает причастность к терроризму.

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Журналист «Черновика» задержан 14 июня. Через два дня его коллеги и знакомые вышли с одиночными пикетами. Минюст Дагестана отказал в согласовании митинга в поддержку Гаджиева.

Редакции «Черновика», «Нового дела» и «Свободной республики» считают уголовное дело Гаджиева непрозрачным и сравнивают его с преследованием журналиста «Медузы» Ивана Голунова, задержанного якобы за покушение на сбыт наркотиков. После беспрецедентной огласки МВД сняло обвинение за непричастностью и устроило показательную чистку рядов с увольнением нескольких генералов. Голунов утверждает, что наркотики ему подбросили.