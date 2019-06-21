Финны празднуют Юханнус — самый пьяный праздник в году

В пятницу, 21 июня, жители Финляндии перемещаются подальше от городов, на природу, и начинают отмечать праздник Юханнус (Иванов день), посвящённый летнему солнцестоянию. В этот день и в ночь на субботу принято жечь большие костры.

Как правило, во время праздничного уик-энда полицейские сводки пестрят сообщениями о пьяных ДТП, драках, поножовщине и утонувших купальщиках, переоценивших свои силы и состояние.

Полиция с четверга, 20 июня, на сайте рассказывает о буйстве водителей под градусом. Например, 21 июня полиция Раума докладывает о найденной в канаве пустой машине, водитель и пассажиры которой вчетвером сбежали с места ДТП. Но, будучи нетрезвыми, далеко они уйти не смогли. И сообщений о пьяной езде десятки.

Число выпивших водителей на дорогах в этот период увеличивается в несколько раз, а задержанные подшофе, которых отправили в камеру, пьянее обычного. «Помню, я писал в сводке о мужчине с 3 промилле, так мне позвонили с ВВС и спросили: "Что за люди там у вас в Финляндии живут?"» – вспоминает в комментарии газете Ilta-Sanomat комиссар департамента полиции Восточной Финляндии Арто Вяннинен случай первой половины нулевых. С тех пор роль алкоголя остаётся неизменной.

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В полиции Восточной Финляндии утверждают, что Юханнус — даже более пьяный праздник, чем Первомай (Ваппу). И если весной веселье все же концентрируется в населённых пунктах, на Иванов день вызовы поступают также с дач и из леса.

Также сотрудники правопорядка рассказывают, что все велосипеды без замка утром обычно находят на берегу водоёмов.

По наблюдениям полицейских, молодёжь всё же злоупотребляет алкоголем меньше, чем более старшее поколение.