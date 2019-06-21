Бывшего мэра Балашихи обвинили во взятке в особо крупном размере

Главе Пушкинского района Подмосковья Евгению Жиркову предъявили обвинение в получении взятки в то время, когда он занимал должность мэра Балашихи, сообщила 21 июня официальный представитель Следственного комитета (СК) России Светлана Петренко.

«Инкриминируемое Жиркову преступление относится к 2015 году, когда он, по данным следствия, являясь главой города Балашихи, получил от застройщика нежилые помещения общей площадью более тысячи квадратных метров в строящемся многоквартирном доме за неоднократный перенос сроков сдачи его в эксплуатацию и общее покровительство», – рассказала Петренко.

По ее словам, Жиркову предъявлено обвинение в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ). В настоящее время экс-глава Балашихи задержан, следствие ходатайствует об его аресте. Петренко отметила, что дома и на работе у Жиркова проведены обыски, изъяты значимые для следствия предметы и документы. Кроме того, обыски прошли и у его знакомых.