Пойманного на матче в Петербурге гангстера отправили на родину. После года изолятора в России ему грозит полвека тюрьмы в Бразилии

Бразилец Родриго Висентини Динарди экстрадирован из России на родину, где его обвиняют в серии вооруженных налетов на почтовые отделения. Гангстер улетел из Москвы.

Как сообщает МВД РФ, Динарди передали в руки бразильской полиции накануне, 20 июня. Путь на родину и к, вероятно, долгому тюремному заключению он начал из московского Домодедово. В изоляции на российской территории мужчина провел без трех дней год.

Задержали Динарди на матче Бразилия – Коста-Рика, за родную команду он болел в чаше петербургского стадиона, но городскими красотами любовался недолго. 22 июня он приехал в Россию через Лондон по поддельному паспорту, в котором стал итальянцем. Реальную личность подсказали база Интерпола и скорый обмен свежими фотографиями между штатом Эспириту-Санту и Петербургом. 24-го числа гангстера поместили за решетку в СИЗО на Лебедева.

Искать Динарди бразильская полиция начала в 2017 году, после спецоперации «Богиня» по поимке главы банды Жаклин да Луз. Ее и членов группы обвиняют в налетах на почтовые отделения в Эспириту-Санту. За два таких дела, писала бразильская пресса, подчиненные криминальной Богини смогли получить больше 230 тысяч долларов. Подобная деятельность по уголовному кодексу Бразилии предусматривает до 50 лет тюрьмы.