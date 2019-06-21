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Фонтанка-SUP
21.06.2019 13:49
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«Фонтанка-SUP» - самое необычное приключение лета на воде в Петербурге

Хей-хо! Если ты не в курсе, главное водное приключение лета ещё впереди. Ежегодный международный фестиваль сапсерфинга «Фонтанка-SUP» в четвертый раз готовится поразить петербуржцев и гостей города.

«Фонтанка-SUP» - самое необычное приключение лета на воде в Петербурге

20 июля самый большой в Восточной Европе и единственный в России фестиваль-карнавал cапсерфинга "ФОНТАНКА-SUP" вновь на несколько часов изменит привычный взгляд на реки и каналы в центре Петербурга. Прогулочные кораблики уступят воду сотням любителей прогулок на досках с веслом.           


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Участников, многие из которых в ярких костюмах и на специально подготовленных досках,  пройдут под 14 мостами Фонтанки, Крюкова канала, канала Грибоедова и Мойки. Ничего подобного ты точно нигде больше не увидишь. Более красочные и необычные фото для своих соцсетей ты мало где сделаешь. Лайки и классы будут литься рекой! А если ещё и сам примешь в этом участие, отвал башки гарантирован с вероятностью 146 процентов, и это по самым скромным подсчётам британских учёных! Для потенциальных партнеров это отличный шанс заявить о себе, связав свой бренд с самым сногсшибательным событием лета на реках и каналах Петербурга. Ведь можно не просто рассказать о себе сотням участников и тысячам зрителями (а заодно и миллионам читателей «Фонтанки), но и стать частью безумного карнавального заплыва! Отличный способ укрепить корпоративный дух и сплотить сотрудников! 

В прошлом году для участия в фестивале сапсерфинга «Фонтанка-SUP» зарегистрировались 890 человек. В тот день ВНЕЗАПНО пошел дождь, который отпугнул почти 400 участников. Однако около 500 человек вышли на старт и этобыл наш рекорд, который мы все вместе обязательно побъем в этом году. Люди, ради того, чтобы пройтись на доске с веслом девять километров, приехали из Беларуси, Украины, Эстонии и Польши. В стартовом створе было тесно и пёстро. Можно было легко пройти по доскам от одной стороны реки к противоположной, оставшись сухим. А ведь на пути мог встретиться синий динозавр, Папа Римский и, прости господи, Лунтик. В общем, каждый там имел возможность найти себе компанию по душе.

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Самое запоминающее фото с фестиваля сапсерфинга «Фонтанка-SUP" – снимок Антона Дубатова с "водным тетрисом" с высоты птичьего полета над Итальянским мостом – набрал более 150 репостов, под тысячу лайков и больше 200 комментариев в социальных сетях.

Мосты и набережные канала Грибоедова ближе к полудню были переполнены людьми. Если многим петербуржцам такое шоу не в новинку, то туристы теряли от происходящего головные уборы, которые подбирали участники заплыва и тут же примеряли их на себя. Самым важным пассажиром стал мопс Смоки. Пёс передвигался по воде вместе с хозяином. Оба были одеты в строгие чёрные костюмы из фильма «Люди в чёрном».


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Фух. Можно ещё рассказывать и рассказывать о том, как было круто, весело и задорно. Но лучше увидеть и попробовать самому на четвертом фестивале сапсерфинга «Фонтанка-SUP» 20 июля. Ведь будет все ещё лучше и может быть даже без дождя!

В этот раз мы ожидаем около тысячи участников на паддл-бордах. 

Старт 20 июля в 10.30 с набережной Мойки у Марсова поля напротив Павильона Росси.  По течению Фонтанки сапсерферы пройдут мимо Михайловского замка, цирка Чинизелли, музея Фаберже, Аничкова моста, Большого драматического театра имени Г. А. Товстоногова, через Крюков канал до канала Грибоедова. Далее — вверх по течению, минуя Никольский собор, Львиный и Банковский мостики, Дом Книги. В целом водный карнавал охватит более 9 километров рек и каналов в историческом центре Петербурга.

Около 13.00 на Итальянском мосту у Спаса на Крови карнавал встретят Адмирал фестиваля «Фонтанка-SUP — 2019» и почетные гости праздника. Финиширует колонна в точке старта — у Павильона Росси в районе 13.30. Кроме всеобщего веселья участники водной процессии получат шанс выиграть призы от партнеров и спонсоров Фестиваля — какие и за что, мы расскажем на страницах vk.com/fontankasup. Следите за новостями.

Регистрация обязательна. Подробная информация на сайте fontankasup.ru и в официальной группе «ВКонтакте».

Справка 

Ежегодный международный фестиваль сапсёрфинга «Фонтанка-SUP» проводит городской портал «Фонтанка.ру» при поддержке Комитета по культуре Санкт-Петербурга.
Все новости фестиваля в рубрике «Фонтанка-SUP».
Подробная информация на сайте http://fontankasup.ru

Партнеры фестиваля «Фонтанка-SUP-2019»

Инновационный партнер – «Газпром нефть»
Стратегический партнер – Группа компаний «Новотранс»
Официальный страховой партнер – СК «ГАЙДЕ»
Официальный медиапартнер – Новое Радио
Официальный партнер – компания VICTORIA STENOVA
Командный партнер – Группа «Эталон»
Командный партнер – «Банк Санкт-Петербург»
Партнер - компания PAROC
Партнер – Международный теннисный турнир ATP ST. Petersburg Open 

 

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