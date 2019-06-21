Петербургские депутаты хотят ограничить доступ миноритариев к корпоративным документам, чтобы уберечь кредиторов и мажоритариев от шантажа

Комитет по законодательству петербургского парламента займётся защитой тайны акционерных обществ. Законодательную инициативу, ограничивающую доступ к документам для владельцев пакетов менее 25 процентов акций, поддержали на заседании 21 июня.

Как сообщает корреспондент «Фонтанки», документ предполагает, что владельцы пакета акций менее 25 процентов не допускаются к протоколам заседаний совета директоров кредитных и страховых организаций.

«На практике нередки случаи, когда миноритарные акционеры, злоупотребляя своим правом на доступ к документам, получают доступ к документам охраняемой законом информации и в последующем используют ее для корпоративного шантажа», – говорится в пояснительной записке.

Депутат Владимир Носов, соавтор документа, сообщил на заседании, что законодательная инициатива разработана совместно с СПбГУ. На вопросы «Фонтанки» после заседания Носов отказался отвечать.

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Как пояснил один из авторов инициативы Денис Четырбок, документ разработан для того, чтобы миноритарии не имели доступа к данным банков и информации кредитных историй. Таким образом, по его словам, депутаты защитят граждан от коллекторов.

Документ направили в совет законодателей. После анализа проекта его должны утвердить на пленарном заседании Законодательного собрания Петербурга и затем направить в Государственную думу.