Выехал на «зебру» наперерез потоку машин: смертельное ДТП на Сизова попало на камеру

В сети появилось видео смертельной аварии с велосипедистом, которая произошла накануне днем в Приморском районе Петербурга. Запись изрядно проясняет обстоятельства наезда.

Напомним, около 16:20 на пересечении проспекта Испытателей с проспектом Сизова женщина на Mitsubishi Outlander сбила мужчину на велосипеде. В ГИБДД уточняли, что автомобилистка следовала по Испытателей со стороны улицы Маршала Новикова в направлении Байконурской улицы, а велосипедист пересекал проспект по регулируемому пешеходному переходу.

На записи с камер видеонаблюдения, опубликованной в группе «Дорожный инспектор», видно, как водители, стоявшие на светофоре, начинают движение по проспекту Испытателей, очевидно, на включившийся «зеленый». Пешеходный переход минует белая машина, затем следом движутся сразу несколько, и в этот момент мужчина на велосипеде, не спешиваясь, решает переехать дорогу по «зебре». Он успевает разминуться с темным автомобилем в крайнем ряду, но попадает под едущий следом по второму ряду красный «Аутлендер».

От полученных травм мужчина скончался на месте.

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Видео: «Дорожный инспектор»/vk.com

Это не первое ДТП с участием велосипедистов за последнее время. Утром 19 июня на пересечении Петергофского шоссе и улицы Пограничника Гарькавого Volkswagen сбил мужчину лет 35. Вечером 18 июня на «зебре» на перекрестке Парашютной и Байконурской улиц велосипедист угодил под трактор. В ночь на 11 июня в Пушкине под колесами микроавтобуса серьезно пострадал еще один велосипедист. А вот вечером 10 июня на Загородном проспекте двое велосипедистов столкнулись друг с другом. Оба получили травмы головы.

Велосипедист на Сизова стал единственной жертвой ДТП в Петербурге за 20 июня. Всего в городе было зафиксировано 409 дорожных аварий, сообщает Управление ГИБДД по СПб и ЛО. Люди пострадали в 18 случаях – всего 18 человек, среди которых четверо детей.

Серьезная авария произошла на КАД. Там автоцистерна врезалась в автомобиль Ford Kuga. В последнем пострадали водитель и пассажирка. А на Большом проспекте В.О. водитель на «Шевроле» сбил на пешеходном переходе 79-летнюю женщину.

В Ленинградской области за минувший день произошло 78 ДТП, в том числе 7 – с пострадавшими. Травмы получили пятеро взрослых и один ребенок. Один человек погиб. Вечером на 74-м километре трассы «Скандинавия» водитель «Хонды» наехал на лежащего на дороге лося, потерял управление, выехал на обочину и сбил мужчину. Это оказался водитель, который ранее и сбил того самого лося. Мужчина погиб.