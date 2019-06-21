Наезд на людей возле бара в Ломоносове суд оценил в 14 лет колонии. Одного из пострадавших фургон тащил по асфальту почти километр

Признанный коллегией присяжных заслуживающим снисхождения петербуржец Ян Атрашкевич ближайший десяток лет проведет в колонии – за убийство и покушение на убийство.

О приговоре 21 июня сообщает прокуратура Северной столицы. Санкт-Петербургский городской суд на основании вердикта присяжных о виновности Атрашкевича приговорил его к 14 годам колонии строгого режима и полутора годам ограничения свободы.

На посетителей клуба «Мотор» в Ломоносове Атрашкевич наехал под утро 10 июня прошлого года. Он выпивал в заведении, повздорил с другими клиентами, вышел на улицу и дождался, пока обидчики выйдут на перекур. Увидя их перед дверью бара, он нажал на педаль газа своего автомобиля и въехал в толпу. Трое мужчин получили травмы, но остались живы, еще один зацепился за машину. Атрашкевич протащил его по асфальту, в материалах дела говорится о следе длиной не менее 900 метров. Как ранее писала «Фонтанка», фургон покалечил 33-летнего разнорабочего, 36-летнего врача скорой помощи и еще одного посетителя бара 35 лет. Первые два отделались ушибами, третий попал в больницу со сломанными ребрами и травмами головы.

Суд присяжных единодушно назвал петербуржца виновным 6 июня, половиной голосов он был признан заслуживающим снисхождения.