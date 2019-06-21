Банк России разработал задачник для школьников по финграмотности

Банк России совместно с Министерством просвещения разработал сборник математических задач «Основы финансовой грамотности» для учащихся 1-11 классов, сообщает пресс-служба ЦБ РФ 21 июля.

В ЦБ отметили, что особый интерес пособие представляет для учащихся 9-11 классов, так как в него вошли задания в формате ОГЭ и ЕГЭ, которые помогут школьникам подготовиться к экзаменам.

Сборник выходит в трех томах, к нему также прилагаются методические рекомендации для учителей.

Реклама





«Задачник уже прошел апробацию в образовательных учреждениях, по итогам которой 75% педагогов высказались за его использование на уроках математики, а также отметили высокий интерес школьников к этому сборнику», — говорится в сообщении.

В Банке России также добавили, что включение предлагаемых задач в урок показало, что такой подход не только развивает знания и умения учащихся в области математики, но и расширяет их кругозор, побуждает к самостоятельному изучению основ финансовой грамотности.