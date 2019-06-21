19 миллионов, чтобы Артём жил

У восьмимесячного Артёма комбинированная иммунная недостаточность – это редкий и опасный вид первичного иммунодефицита. Малышу необходимо в кратчайшие сроки провести пересадку костного мозга. В этой области большой и успешный опыт у израильских медиков. Но стоимость лечения огромна – более 19 миллионов рублей.

Благотворительный фонд «Алёша» просит помощи в сборе средств на трансплантацию.

Кобзарев Артём, 8 месяцев.

Первичный иммунодефицит.

Спасёт операция. Стоимость лечения 19 185 791 рубль.

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Артём уже два месяца не покидает стены больничной палаты – врачи обнаружили у него тяжёлую комбинированную иммунную недостаточность. Это редкий и опасный вид первичного иммунодефицита, при котором нарушена функция Т- и В-лимфоцитов. Организм ребёнка не может самостоятельно бороться с вирусами и инфекциями – практически любой микроб может вызвать заболевание, которое станет смертельным для него.

Сейчас Артём с мамой находятся в Санкт-Петербургском педиатрическом медицинском университете. Каждый день малышу делают уколы, ставят капельницы, проводят заборы крови. Но лечение даёт множество побочных эффектов: из-за постоянного приёма антибиотиков и противовирусных средств у мальчика увеличилась печень и селезёнка, недавно он стал отказываться от еды и врачам пришлось установить зонд, чтобы малыш получал питание. Кроме того, у малыша обнаружили затемнение в лёгких.

Случай Артёма очень непростой, и ему рекомендовано отправиться на лечение за рубеж – в израильскую клинику «Хадасса», где у врачей большой и успешный опыт проведения ТКМ при таких сложных заболеваниях. И, что самое главное, здесь мальчику смогут быстро помочь, ведь на счету каждый день.

Однако стоимость лечения для семьи Артёма фантастическая – 19 185 791 рубль. Таких денег родителям малыша никогда не собрать, поэтому они обращаются за помощью к неравнодушным людям.

О том, как помочь Артёму, можно узнать на его странице на сайте БФ «Алёша». Важна любая сумма!