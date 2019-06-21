Парковка – не роскошь?

По мере увеличения количества машин на улицах города, автомобилистам всё сложнее находить место, где поставить машину. Не хотите каждый день проходить квест по поиску свободного парковочного места? Выбирайте квартиру в малоэтажных жилых комплексах «Образцовые кварталы» на территории «Царскосельских холмов».

предоставлено компанией ООО "Терминал-Ресурс"

Картина, знакомая каждому жителю мегаполиса: приехав с работы, еще некоторое время приходится кружить вокруг дома в поисках свободного пятачка, ставить машину у чужого дома, беспокоиться, чтобы выезд не загородили, а утром уезжать, понимая, что вечером опять всё будет занято. Об этих проблемах практически забыли обитатели «малоэтажек». На придомовой территории малоэтажных жилых комплексах «Образцовые кварталы», которые возводит застройщик «Терминал-Ресурс» в Пушкинском районе, количество машиномест предусмотрено в изобилии. Значительная их часть спроектирована на внутридомовой территории – каждый жилой комплекс своей конфигурацией образует закрытый уютный двор. Кроме того, расширены дороги на территории проекта – с учётом возможной парковки. А в августе 2019 года компания «Терминал-Ресурс» приступает к строительству многоярусного наземного гаража с пристроенными помещениями. Получены разрешение на строительство и заключение о соответствии застройщика и проектной декларации требованиям действующего законодательства. Бизнес парк «Гараж» будет располагаться в непосредственной близости от «Образцовых кварталов», на перекрёстке Петербургского шоссе и улицы Кокколевская.

Когда яблоку негде упасть

Действующие в Петербурге Правила землепользования и застройки исходят из того, что на каждые 80 квадратных метров средне- и многоэтажной застройки необходимо обеспечить одно машиноместо. Большинство застройщиков эти нормы соблюдают, но сверх обязательной программы не делают. В результате каждый свободный клочок земли в районе жилой застройки занят вплотную машинами. Ведь одно парковочное место на 80 «квадратов» не предусматривает машину у жителей однокомнатных квартир и студий, и тем более наличие двух автомобилей в семье.

Прогноз ситуации с парковкой на будущее выглядит не слишком оптимистично. Было внесено предложение о поправке в градостроительный документ: проектировать машиноместо не на 80, а на 120 квадратных метров жилплощади. Таким образом, количество машиномест в многоэтажных кварталах предлагается уменьшить на треть.

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Инициативу понять можно: земля дорогая, возводить паркинги сложно, а места в них остаются нераспроданными. Средняя стоимость паркинга в сегменте жилого масс-маркета в Петербурге составляет 600-700 тысяч рублей. Многие автолюбители предпочитают парковаться во дворах, даже с нарушением правил. При этом всё больше граждан мечтает о собственном месте в гараже, где можно спокойно машину поставить и безопасно хранить. Тем более, если это новая престижная машина, жильё – постоянное, и хозяин – взрослый состоявшийся человек, ценящий своё время и комфорт.

предоставлено компанией ООО "Терминал-Ресурс"

Меньше этажей – больше места

Автомобилистам в современном городе приходится нелегко. Но неудобство испытывают и пешеходы: мало кому нравится перемещаться по заставленным машинами дворам и тротуарам. Эксперты называют разные выходы из сложившейся ситуации. Эффективное решение – снижать плотность застройки и возводить мало- и среднеэтажное жилье. Компания «Терминал-Ресурс» пошла именно по такому пути.

Преимущества жизни в «малоэтажках» уже оценили новосёлы трёх недавно построенных «Образцовых кварталов». Дома возводятся в рамках комплексного проекта освоения территорий «На Царскосельских холмах» по кирпично-монолитной технологии. При их возведении применяются оптимальные решения европейского домостроения: тёплые водяные полы, бесшумные лифты, индивидуальные газовые котельные, панорамное остекление, умные системы утепления фасадов, эргономичные планировки. В настоящий момент готовится к вводу в эксплуатацию ЖК «Образцовый квартал 4», активно строятся с опережением сроков «Образцовый квартал 5» и «Образцовый квартал 6». У их жителей также не возникнет трудностей с парковкой. Автолюбителям не придётся волноваться, что выезд перекроют в самый неподходящий момент.

«Гараж» для дела и для души

Помимо возведения жилых комплексов, застройщик обеспечивает развитие социальной и транспортной инфраструктуры района. За год планируется завершить строительство бизнес парка «Гараж». Согласно проекту, это четырёхэтажный объект в стиле голландской архитектуры площадью 13,5 тысяч кв. метров, из них 10 тысяч «квадратов» займет наземный многоярусный паркинг на 300 парковочных мест. На первом и втором этажах, пристроенных к паркингу, предусмотрены коммерческие помещения разного метража со свободными планировками. Площади сдаются в аренду под кафе, аптеки, магазины и офисы.

предоставлено компанией ООО "Терминал-Ресурс"

«Гараж» с нетерпением ждут новосёлы расположенных по соседству малоэтажных «Образцовых кварталов». У их жителей появится выбор: оставлять машину рядом с домом или в паркинге.

Застройщик начал сбор заявок на покупку и аренду парковочных мест.

Адрес отдела продаж застройщика ООО «Терминал-Ресурс»: г. Санкт-Петербург, ул. Кокколевская, д.1 (рядом с «Образцовыми кварталами»), тел. +7 (812) 719-19-19, www.devcent.ru

Справка о компании ООО «Терминал-Ресурс»

Бизнес Парк "GARAGE", жилой комплекс "Образцовый квартал", жилой комплекс "Образцовый квартал 2", жилой комплекс "Образцовый квартал 3", жилой комплекс "Образцовый квартал 4", жилой комплекс "Образцовый квартал 5", жилой комплекс "Образцовый квартал 6" – застройщик ООО "Терминал-Ресурс", проектные декларации на сайте www.devcent.ru/dokumentacziya