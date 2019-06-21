Суд разрешил Саакашвили баллотироваться в украинский парламент. Ценз оседлости соблюден

Печерский районный суд Киева установил факт непрерывного проживания на территории Украины в течение 5 лет лидера партии "Движение новых сил", экс-президента Грузии и экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили. Об этом он сообщил на странице в Facebook.

"Суд вынес справедливое решение относительно моей возможности участвовать в парламентских выборах! Еще на шаг ближе к победе!" – написал Саакашвили.

Суд огласил решение: "Установить факт непрерывного, на законных основаниях, проживания Михеила Саакашвили на территории Украины с 23 февраля 2014 года до 6 июня 2019 года".

Напомним, Михаил Саакашвили получил украинское гражданство в 2015 году и был назначен главой Одесской областной администрации.Однако 26 июля 2017 года пятый президент Украины Петр Порошенко прекратил украинское гражданство Саакашвили. 12 февраля 2018 года пограничники выдворили Саакашвили из Украины в Польшу в рамках процедуры реадмиссии. Въезд на Украину был запрещен до 2021 года.

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После того, как статус гражданина Украины для Саакашвили был восстановлен новым президентом страны Владимиром Зеленским, в ГПСУ заявили, что не могут препятствовать въезду на территорию страны гражданину, и спрогнозировали, что у пограничников не будет вопросов к Михаилу Саакашвили.

Политик вернулся на Украину 29 мая 2019 года. Он заявил о самостоятельном участии его партии в парламентских выборах в Украине.

Досрочные выборы в Верховную раду состоятся 21 июля. Накануне Конституционный суд Украины подтвердил законность такого решения президента страны Владимира Зеленского.