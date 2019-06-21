В ДТП на Литейном, и без того перегруженном, попала связка каяков

Мелкое ДТП с участием большого числа транспортных средств, из которых только два – автомобили, случилось утром 21 июня на одном из самых проблемных участков центра Петербурга. Столкнулись «Мазда» с прицепом и «Шевроле».

«На перекрёстке Литейного и Шпалерной байдарковоз забодал красную козявочку», – пишет очевидец в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте». В комментариях уточняют, что в прицепе «Мазда» перевозила не байдарки, а каяки.

Судя по кадрам с места аварии, столкновение было несильным, судя по всему, никто не пострадал. Тем не менее на место прибыл сотрудник ГИБДД: видимо, участники решили не оформлять ДТП по европротоколу.

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ДТП усугубило транспортную ситуацию в районе. Пробки на Литейном проспекте в сторону Литейного моста в эти дни особенно плотные: из-за закрытия Троицкого моста в направлении Петроградки поток отчасти ушёл на Литейный. Встают и ведущие к Литейному улицы вокруг «Чернышевской».

Движение в центре Петербурга ограничено, а местами закрыто в связи с подготовкой к празднику «Алые Паруса». Он пройдёт в ночь с 23 на 24 июня. Для него приготовили новое судно с богатой историей – бриг «Россия».