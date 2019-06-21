Новую котельную в Шушарах запустят осенью

ООО «Строительная компания «Дальпитерстрой»

СК "Дальпитерстрой" готовит к вводу очередную котельную в микрорайоне. Она замкнет на себя дома на севере поселка.

Здание котельной располагается возле КАДа, западнее д.21 по Школьной улице. В Шушарах это будет уже второй поставщик тепла от застройщика и третий в целом по микрорайону. На сегодняшний день большинство домов в поселке обслуживает старая котельная ГУП "ТЭК СПб" на ул. Школьной, 56, которая была запущена в 1986 году. В связи с большим перспективным подключением ее собираются реконструировать, но пока это только в планах.

Новая котельная мощностью 32 МВт от "Дальпитерстроя" – газовая (четыре котла по 8 МВт каждый) с резервной дизель-генераторной станцией на случай аварии. Оборудование будет работать в автоматическом режиме, без персонала. Предусмотрены только регламентные работы по ТО и система диспетчеризации.

В симбиозе "котельная – потребители" будет использоваться закрытая система водоснабжения с теплообменниками в домах. В отличии от старой системы открытого типа она позволяет поставлять воду хорошего качества.

На сегодняшний день котельная готова к эксплуатации. Все системы проверены и отлажены. Подключены все инженерные сети (газопровод, система водоснабжения, теплотрасса), проводится итоговая проверка предприятия Госстройнадзором. В ближайшее время новый шушарский теплоузел получит газовый допуск. Впереди остались только работы по благоустройству прилегающей территории и возведению специального ограждения.

К новой котельной будут подключены дома в северной части микрорайона – на Старорусском, Вилеровском и Новгородском проспектах.

По словам руководства компании, новый источник теплоснабжения в Шушарах будет введен в эксплуатацию накануне отопительного сезона.

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