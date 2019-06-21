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Город
21.06.2019 11:28
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Будет больше пробок: еще одну улицу в центре Петербурга перекрывают из-за ремонта

Улицу Жуковского в Центральном районе Петербурга начали ремонтировать. Об этом 21 июня сообщает городской комитет по развитию транспортной инфраструктуры.

Дорожное полотно обновят на всех 860 метрах – от Литейного до Лиговского проспекта. Ремонт чреват ограничениями движения:

– с 21 по 26 июня движение будет ограничено по улице Жуковского от Литейного проспекта до Лиговского проспекта, без перекрестков с улицей Маяковского и улицей Восстания.

– с 27 по 30 июня движение будет запрещено по улице Жуковского от Литейного проспекта до улицы Маяковского, включая перекресток с ул. Чехова; от улицы Маяковского до улицы Восстания; от улицы Восстания до Лиговского проспекта, включая перекресток с ул. Радищева.

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За ремонт проезжей части и тротуаров компания «АБЗ-Дорстрой» получит 46 млн рублей.

«Фонтанка» подробно рассказывала о планах Смольного по восстановлению дорог в этом году. В общей сложности на обновление асфальта планируется потратить 5 млрд рублей. Большую часть этих денег власти уже распределили между подрядчиками.

Наше издание составляет собственную карту «убитых» дорог Петербурга по сообщениям читателей «Фонтанки». Присылайте адреса и фотографии ям, крупных трещин и других повреждений дорожного покрытия, с которыми вы сталкиваетесь, на почту: avto@fontanka.ru, с пометкой «для карты убитых дорог». Все материалы с фото будут размещены на ней.

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