На форуме «Армия-2019» «Алмаз – Антей» покажет образцы военной техники

Концерн выступит в качестве официального партнера Международного военно-технического форума «Армия-2019». Форум пройдет с 25 по 30 июня на базе конгрессно-выставочного центра «Патриот» в подмосковной Кубинке.

Больше трети образцов продукции, концерн впервые покажет широкой публике, а военная техника концерна примет участие в реальных стрельбах на полигоне в Алабино. На четырех основных выставочных площадках форума зрители смогут ознакомиться с продукцией концерна. В выставке примут участие более двадцати дочерних обществ концерна.

«Участие концерна в международном форуме «Армия» направлено на укрепление имиджа как динамично развивающейся, инновационной интегрированной структуры отечественного оборонно-промышленного комплекса, научно-производственный потенциал которой позволяет разрабатывать и производить новейшие средства, комплексы и системы ПВО-ПРО, задающие уровень мировых стандартов», – отметил заместитель генерального директора Концерна по внешнеэкономической деятельности Вячеслав Дзиркалн.

Одной из новинок станет пусковая установка 9А383Э, придаваемая зенитному ракетному комплексу (ЗРК) 9К317МЭ «Викинг» для расширения возможностей комплекса по дальности и высоте поражения аэродинамических и баллистических целей. Другой премьерой «Армии-2019» станет боевая машина из состава ЗРК «Тор-М2» в варианте исполнения на специальном корпусном колесном шасси с колесной формулой 8х8 (производства Брянского автомобильного завода).

Впервые публике представят целый спектр натурных образцов радиолокационных станций (РЛС) и комплексов (РЛК). В частности, на открытой площадке гости и участники «Армии-2019» смогут увидеть: РЛК 103Ж6 (сантиметровый, метровый диапазоны) и РЛК 55Ж6ММ (дециметровый, метровый диапазоны); мобильную РЛС 59Н6-Т дециметрового диапазона; комплекс средств защиты 1К145Е.

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