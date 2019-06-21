Range Rover в центре Петербурга въехал в «Шаверму», но промахнулся мимо входа

Внедорожник Land Rover Range Rover вылетел с проезжей части на тротуар на пересечении улиц Марата и Боровой утром 21 июня. На место, видимо, для поддержки товарища прибыл второй Range Rover.

По данным отдела пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленинградской области, около 8:30 на перекрёстке столкнулись два транспортных средства, никто не пострадал.

Удар приняла на себя стена здания, в котором находятся магазин «Продукты 24 часа» и «Шаверма», сообщают читатели «Фонтанки». По словам участников группы «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте», по дороге «Рендж Ровер» задел «Тойоту RAV4».