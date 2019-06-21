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Общество
21.06.2019 11:23
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В Чечне досрочно получил свободу осужденный за наркотики правозащитник Оюб Титиева

Глава грозненского отделения «Мемориала» Оюб Титиев покинул колонию-поселение в Аргуне, куда был отправлен по обвинению в хранении наркотиков. Он настаивает, что запрещённые вещества ему подбросили. 

Как сообщается в телеграм-канале правозащитного центра «Мемориал», получившего свободу Титиева 21 июня встретили правозащитники и журналисты. На вопрос, продолжит ли он заниматься правозащитной деятельностью, он ответил, что и не прекращал, рассказывает юрист «Комитета против пыток» Дмитрий Пискунов.

Ходатайство Титиева об условно-досрочном освобождении Шалинский городской суд Чечни удовлетворил 10 июня. fontanka.ru/2019/06/10/112/ Отмечалось, что осуждённый за все время содержания под стражей не совершал дисциплинарных проступков, соблюдал правила внутреннего распорядка и участвовал в воспитательных мероприятиях. 

Глава грозненского «Мемориала» был задержан в январе 2018 года за то, что перевозил в салоне своего автомобиля сверток с растительным наркотиком весом 206,9 грамма, ещё чуть меньше грамма было рассыпано по полу. Титиев заявил о провокациях, уверяя, что вещества подбросили полицейские. В марте 2019 года суд признал его виновным в хранении наркотиков и назначил четыре года лишения свободы.

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