В Чечне досрочно получил свободу осужденный за наркотики правозащитник Оюб Титиева

Глава грозненского отделения «Мемориала» Оюб Титиев покинул колонию-поселение в Аргуне, куда был отправлен по обвинению в хранении наркотиков. Он настаивает, что запрещённые вещества ему подбросили.

Как сообщается в телеграм-канале правозащитного центра «Мемориал», получившего свободу Титиева 21 июня встретили правозащитники и журналисты. На вопрос, продолжит ли он заниматься правозащитной деятельностью, он ответил, что и не прекращал, рассказывает юрист «Комитета против пыток» Дмитрий Пискунов.

Ходатайство Титиева об условно-досрочном освобождении Шалинский городской суд Чечни удовлетворил 10 июня. fontanka.ru/2019/06/10/112/ Отмечалось, что осуждённый за все время содержания под стражей не совершал дисциплинарных проступков, соблюдал правила внутреннего распорядка и участвовал в воспитательных мероприятиях.

Глава грозненского «Мемориала» был задержан в январе 2018 года за то, что перевозил в салоне своего автомобиля сверток с растительным наркотиком весом 206,9 грамма, ещё чуть меньше грамма было рассыпано по полу. Титиев заявил о провокациях, уверяя, что вещества подбросили полицейские. В марте 2019 года суд признал его виновным в хранении наркотиков и назначил четыре года лишения свободы.