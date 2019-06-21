На автовокзале в Выборге пограничники задержали стремящихся в Европу арабов. Планы изменил гребной винт

Торчащий из рюкзака винт лодочного мотора выдал в двух гражданах арабской внешности, высадившихся в Выборге, намерение нелегально осесть в Европе. Студенты российских вузов своих мечтаний после встречи с пограничниками скрывать не стали.

Как сообщает пограничное управление ФСБ, двух иностранцев задержали на автовокзале в Выборге 19 июня. Навьюченные юноши привлекли внимание не только экзотической внешностью, но и объемным багажом, в котором были лодка и мотор. Молодые люди не стали выдумывать легенды и честно сознались, что собирались плыть в Финляндию. На территорию России они попали по учебным визам, 27-летний египтянин по документам приехал учиться в Челябинск, 30-летний сириец должен был получить высшее образование в Тамбове. Выборгский районный суд 20 июня их административно оштрафовал и указал на выход с территории России в родные края.