100 тысяч бутылок контрафактной водки и 20 иностранцев нашли оперативники на складе в Металлострое

Пластиковые бочки со спиртом, акцизные марки, бутылки, готовый продукт и те, кто его производят, попали в руки наркотической и экономической полиции в Колпинском районе Петербурга. Такой же склад за сутки до того нашли во Фрунзенском.

По информации «Фонтанки», производство и склад контрафактного алкоголя в Металлострое оперативники навестили минувшей ночью, 21 июня. За дверью ангара укрылись автоматическая линия розлива крепких напитков, упакованные по коробкам бутылки, ленты с акцизными марками и прочее, необходимое для производства контрафакта. Со склада изъяли 100 тысяч бутылок с готовым напитком, еще 200 тысяч единиц пустой тары. Пластиковые бочки оказались полны этиловым спиртом. В ночи на складе трудились 20 граждан Узбекистана.

Чуть меньший оборот оказался на аналогичном производстве на улице Салова. Городская прокуратура сообщает, что из ангара в ночь на 20 июня было изъято чуть больше 9 тысяч литров готовой водки и еще 33 145 литров сырья. Миграционные карты трудившихся там мигрантов вызвали сомнение в подлинности.