Банк УРАЛСИБ предлагает ипотечную программу с господдержкой для семей с детьми

предоставлено компанией ПАО «БАНК УРАЛСИБ»

Банк УРАЛСИБ предлагает новую программу ипотечного кредитования с господдержкой для семей с детьми.

Процентная ставка с учетом субсидирования в рамках Постановления Правительства РФ от 30.12.2017 №1711 составляет от 5,49% годовых, в случае оформления кредита по двум документам – от 5,99% годовых. Программа действует для семей с двумя и более детьми, рожденными в период с 1 января 2018 года по 31 декабря 2022 года.

В рамках программы кредит предоставляется на следующие цели:

приобретение квартиры в строящемся или готовом доме у юридического лица;

погашение ранее предоставленного кредита, предоставленного сторонним кредитором на приобретение квартиры в строящемся или готовом доме у юридического лица.

Согласно условиям программы, минимальная сумма кредита составляет от 300 тысяч рублей. Максимальная сумма зависит от региона и равна 12 млн рублей при покупке квартиры в многоквартирном доме или таунхаусе в Москве и Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области, и 6 млн рублей – при приобретении объекта недвижимости в другом регионе присутствия Банка УРАЛСИБ. Дополнительные расходы: страхование жизни и трудоспособности заемщика, страхование и оценка объекта недвижимости, оформляемого в залог (тарифы устанавливаются страховой/оценочной компанией), нотариальное заверение документов (при необходимости).

Срок кредитования – от 3 до 30 лет. Минимальный размер первоначального взноса составляет от 20% от стоимости приобретаемой недвижимости. Обеспечением по кредиту выступает залог приобретаемого объекта недвижимости или залог прав требования по договору приобретения. Досрочное погашение кредита возможно без штрафов и пеней.

Ознакомиться с полными условиями ипотечной программы, а также подать заявку на получение кредита можно в отделениях Банка, по телефону 8-800-250-57-57 и на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».

Справка:

ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России №30 от 10.09.15) входит в число ведущих российских банков, предоставляя розничным и корпоративным клиентам широкий спектр банковских продуктов и услуг. Банку присвоены рейтинги международных рейтинговых агентств: «В+» Fitch Ratings, «B» Standard&Poor’s и «B2» Moody’s Investors Service, а также рейтинг Аналитического Кредитного Рейтингового Агентства (АКРА) «ВВВ-» (RU). Интегрированная региональная сеть продаж финансовых продуктов и услуг Банка представлена в 7 федеральных округах и 46 регионах и по состоянию на 1 мая 2019 года насчитывает: 6 филиалов, 271 точку продаж, 1 518 банкоматов, 530 платежных терминалов. Кроме собственной сети, Банк поддерживает работу объединенной банкоматной сети «ATLAS» – единое технологическое решение для банков-партнеров.