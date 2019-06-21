Авто Недвижимость Работа Доктор Питер Афиша Plus
18+
Проекты
JPG / PNG / GIF, до 15 Мб

Я принимаю все условия Пользовательского соглашения

Яндекс.Погода

+26°C
/ Завтра: +22
$ 63.13р
71.35р
11:51 24.06.2019
Расширенный поиск

Финансы
Публикуется на правах рекламы
24.06.2019 10:10
Печать

Банк УРАЛСИБ предлагает ипотечную программу с господдержкой для семей с детьми

Банк УРАЛСИБ предлагает ипотечную программу с господдержкой для семей с детьми

предоставлено компанией ПАО «БАНК УРАЛСИБ»

Банк УРАЛСИБ предлагает новую программу ипотечного кредитования с господдержкой для семей с детьми.

Процентная ставка с учетом субсидирования в рамках Постановления Правительства РФ от 30.12.2017 №1711 составляет от 5,49% годовых, в случае оформления кредита по двум документам – от 5,99% годовых. Программа действует для семей с двумя и более детьми, рожденными в период с 1 января 2018 года по 31 декабря 2022 года.

В рамках программы кредит предоставляется на следующие цели:

  • приобретение квартиры в строящемся или готовом доме у юридического лица;
  • погашение ранее предоставленного кредита, предоставленного сторонним кредитором на приобретение квартиры в строящемся или готовом доме у юридического лица.

Согласно условиям программы, минимальная сумма кредита составляет от 300 тысяч рублей. Максимальная сумма зависит от региона и равна 12 млн рублей при покупке квартиры в многоквартирном доме или таунхаусе в Москве и Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области, и 6 млн рублей – при приобретении объекта недвижимости в другом регионе присутствия Банка УРАЛСИБ. Дополнительные расходы: страхование жизни и трудоспособности заемщика, страхование и оценка объекта недвижимости, оформляемого в залог (тарифы устанавливаются страховой/оценочной компанией), нотариальное заверение документов (при необходимости).

Срок кредитования – от 3 до 30 лет. Минимальный размер первоначального взноса составляет от 20% от стоимости приобретаемой недвижимости. Обеспечением по кредиту выступает залог приобретаемого объекта недвижимости или залог прав требования по договору приобретения. Досрочное погашение кредита возможно без штрафов и пеней.

Ознакомиться с полными условиями ипотечной программы, а также подать заявку на получение кредита можно в отделениях Банка, по телефону 8-800-250-57-57 и на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».

Справка:

ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России №30 от 10.09.15) входит в число ведущих российских банков, предоставляя розничным и корпоративным клиентам широкий спектр банковских продуктов и услуг. Банку присвоены рейтинги международных рейтинговых агентств: «В+» Fitch Ratings, «B» Standard&Poor’s и «B2» Moody’s Investors Service, а также рейтинг Аналитического Кредитного Рейтингового Агентства (АКРА) «ВВВ-» (RU). Интегрированная региональная сеть продаж финансовых продуктов и услуг Банка представлена в 7 федеральных округах и 46 регионах и по состоянию на 1 мая 2019 года насчитывает: 6 филиалов, 271 точку продаж, 1 518 банкоматов, 530 платежных терминалов. Кроме собственной сети, Банк поддерживает работу объединенной банкоматной сети «ATLAS» – единое технологическое решение для банков-партнеров.

 

Разместить "Новость компании" онлайн

Новости компаний
Группа компаний «ЦДС»
24.06.2019 10:59

Детский сад в жилом комплексе ЦДС «Приневский» введен в эксплуатацию

Детский сад на 180 мест в жилом комплексе ЦДС «Приневский» введен в эксплуатацию. Дошкольное учреждение начнет работать уже 1 сентября.
depositphotos.com
24.06.2019 10:52

Автомобили «Яндекс.Такси» перейдут на природный газ

Это в разы снизит расходы на топливо и улучшит экологию в городе.
предоставлено компанией ПАО «БАНК УРАЛСИБ»
24.06.2019 10:10

Банк УРАЛСИБ предлагает ипотечную программу с господдержкой для семей с детьми

Банк УРАЛСИБ предлагает новую программу ипотечного кредитования с господдержкой для семей с детьми.
23.06.2019 15:26

В Дагестане в ходе перестрелки ликвидировали двух сторонников «Исламского государства»

Фото предоставлено пресс-службой ГК «Эталон»
21.06.2019 17:36

Специалист Группы «Эталон» вошел в десятку лучших сварщиков Санкт-Петербурга

20 июня 2019 года во Дворце Труда состоялось подведение итогов регионального этапа Национального конкурса профессионального мастерства «Строймастер» в номинации «Лучший сварщик-2019». Специалист АО «ЛенСпецСМУ-Реконструкция» (входит в Группу «Эталон») Олег Шведенко, электрогазосварщик 5 разряда, вошел в десятку лучших сварщиков в Санкт-Петербурге.
21.06.2019 16:55

На форуме «Армия-2019» «Алмаз – Антей» покажет образцы военной техники

Концерн выступит в качестве официального партнера Международного военно-технического форума «Армия-2019». Форум пройдет с 25 по 30 июня на базе конгрессно-выставочного центра «Патриот» в подмосковной Кубинке.
ГК «КВС»
21.06.2019 16:48

Уютная семейная квартира от ГК «КВС» с процентной ставкой по ипотеке от 6%

Банк-партнер ГК «КВС» - Сбербанк, предлагает специальные условия покупки жилья по программе «Семейная ипотека».
предоставлено компанией "Петербургская Недвижимость"
21.06.2019 16:15

«Петербургская Недвижимость» расширяет возможности интернет-магазина квартир

Личный кабинет на сайте компании уже сейчас позволяет самостоятельно пройти часть этапов покупки жилья. В ближайшее время появится новая функция: возвращение залога за квартиру на банковскую карту.
«Главстрой Санкт-Петербург»
21.06.2019 16:02

Вице-губернатор Николай Линченко посетил новые социальные объекты в ЖК «Северная долина»

Компания «Главстрой Санкт-Петербург» сообщает о визите вице-губернатора Санкт-Петербурга Николая Линченко на площадки шестого детского сада и третьей школы в жилом комплексе «Северная долина». Открытие новых социальных объектов планируется в сентябре.
ГК «КВС»
21.06.2019 15:25

Для клиентов ГК «КВС» действуют два специальных предложения от банка-партнера

Группа компаний «КВС» совместно с банком-партнером предоставляет возможность улучшить свои жилищные условия по программе «Семейная ипотека с государственной поддержкой».
ГК «КВС»
21.06.2019 15:18

Квартиры от ГК «КВС» по программе «Семейная ипотека» по ставке от 5,69%

Райффайзенбанк - партнер группы компаний «КВС» - предлагает ставку от 5,69% по программе «Семейная ипотека». Ставка устанавливается на весь срок кредитования и действует на все городские и областные проекты от ГК «КВС».
ООО «Строительная компания «Дальпитерстрой»
21.06.2019 11:12

Новую котельную в Шушарах запустят осенью

СК "Дальпитерстрой" готовит к вводу очередную котельную в микрорайоне. Она замкнет на себя дома на севере поселка.