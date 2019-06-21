КАД сузят на две полосы между Мурманским шоссе и вантовым мостом

Дорожники с понедельника, 24 июня, приступят к ликвидации колейности на участке КАД между Мурманским шоссе и вантовым мостом. До конца месяца там закроют две полосы.

Как сообщили 21 июня в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад», с 24 по 30 июня на внутреннем кольце КАД на участке с 53-го по 55-й километр, от развязки с Мурманским шоссе до Большого Обуховского моста, будут перекрыты третья и четвёртая полосы. На первой и второй полосах разрешенную скорость снизят до 50 км/ч.

Работами займется ООО «Техносфера Инжиниринг». Они будут проходить в круглосуточном режиме.

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Также сейчас на внутреннем кольце КАД устраняют колейность:

На внешнем кольце движение ограничено на участках:

Кроме того, в связи с реконструкцией северного участка КАД до 1 июля полностью перекрыто движение на участке внутреннего кольца между Парашютной улицей и проспектом Культуры. И на вантовом мосту из-за плохого состояния деформационного шва до осени ограничено движение грузовиков.