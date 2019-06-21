КАД сузят на две полосы между Мурманским шоссе и вантовым мостом
Дорожники с понедельника, 24 июня, приступят к ликвидации колейности на участке КАД между Мурманским шоссе и вантовым мостом. До конца месяца там закроют две полосы.
Как сообщили 21 июня в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад», с 24 по 30 июня на внутреннем кольце КАД на участке с 53-го по 55-й километр, от развязки с Мурманским шоссе до Большого Обуховского моста, будут перекрыты третья и четвёртая полосы. На первой и второй полосах разрешенную скорость снизят до 50 км/ч.
Работами займется ООО «Техносфера Инжиниринг». Они будут проходить в круглосуточном режиме.
Также сейчас на внутреннем кольце КАД устраняют колейность:
- с 14 по 22 июня – между Шафировским проспектом и Колтушским шоссе;
- с 16 по 22 июня – между Мурманским шоссе и Октябрьской набережной;
- с 16 по 24 июня – между Колтушским шоссе и Октябрьской набережной;
- с 18 по 25 июня – от Софийской улицы до Московского шоссе.
На внешнем кольце движение ограничено на участках:
- с 11 по 22 июня – между Таллинским и Московским шоссе;
- с 15 по 25 июня – между Софийской и вантовым мостом;
- с 17 по 29 июня – от вантового моста до Колтушского шоссе.
Кроме того, в связи с реконструкцией северного участка КАД до 1 июля полностью перекрыто движение на участке внутреннего кольца между Парашютной улицей и проспектом Культуры. И на вантовом мосту из-за плохого состояния деформационного шва до осени ограничено движение грузовиков.