Уснул за рулём, проснулся в «КамАЗе». На Киевском шоссе «китаец» врезался в грузовик дорожников

Два человека пострадали в аварии на Киевском шоссе около 7 часов утра 21 июня.

Как сообщает отдел пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленинградской области, авария случилась в районе деревни Поддубье на трассе Санкт-Петербург – Псков, на участке, где дорожная организация ведёт работы по демаркации и нанесению дорожной разметки. Место ремонта обозначено специальными знаками. В грузовик прикрытия дорожников врезался легковой автомобиль китайского производителя «Лифан» – по словам очевидца, его водитель уснул за рулём.

«На Киевском шоссе водителя «Лифана» разбудил "КамАЗ" дорожников», – пишут очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте».

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Водитель и пассажир «Лифана» с лёгкими травмами были доставлены в гатчинскую районную больницу.