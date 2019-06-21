В избиении мигранта на Дунайском центр «Э» подозревает школьников-националистов

Оперативники центра «Э» задержали четверых школьников по подозрению в нападении на иностранца. Юноши якобы сознались, что подпитывают свои националистические взгляды в группировке FirstLine Nevograd.

По данным «Фонтанки», среди тех, кто к утру 21 июня оказался в камере, только один совершеннолетний – молодому человеку 19 лет. Еще троим от 15 до 17 лет, все юноши якобы состоят в националистическом движении FirstLine Nevograd. В избиении 50-летнего трудового мигранта на детской площадке у 42-го дома по Дунайскому проспекту вечером 21 марта полностью изобличены трое из задержанных, одному из них меру пресечения определили подпиской о невыезде. Уголовное дело было возбуждено по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью по мотивам национальной ненависти.

Молодые люди, задержанные за подобные преступления, не впервые говорят о своей причастности к группировке. Так, неприязнь к движению «Антифа» вынудила подростков-националистов распылить газ на станции метро «Обводный канал». Позже в FirstLine Nevograd заявили, что молодые люди не имеют отношения к их движению.