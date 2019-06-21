Президент Грузии досрочно завершила свой визит в Белоруссию из-за протестов в Тбилиси

Президент Грузии Саломе Зурабишвили 21 июня прервала свой визит в Белоруссию и решила вернуться в Тбилиси, сообщают ТАСС и «Интерфакс» со ссылкой на источники.

Утром Зурабишвили должна была встретиться с премьер-министром Белоруссии Сергеем Румасом. По информации агентства ТАСС, Зурабишвили встретится лишь с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, после чего покинет страну.

20 июня несколько тысяч человек вышли на митинг у парламента Грузии в Тбилиси и потребовали отставки спикера парламента, глав МВД и Службы госбезопасности.

По предварительным данным, в ходе столкновений под стенами парламента уже пострадали более 50 человек, в том числе 38 полицейских. Оппозиция намерена продолжить акцию протеста.

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Протесты вызвало то, что депутат Госдумы РФ Сергей Гаврилов занял место спикера грузинского парламента на открытии международной ассамблеи православия. После этого радикальные депутаты облили российского парламентария водой. Мероприятие было сорвано.

Лидеры правящей партии «Грузинская мечта – демократическая Грузия» назвали произошедшее на ассамблее «протокольной ошибкой» и призвали организаторов объясниться. По их мнению, «недопустимо проведение мероприятия в Тбилиси в такой форме, и тем более под руководством российского спикерата».