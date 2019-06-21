Пробку в 2 км собрали на ЗСД ремонты и ДТП. На КАД пробки по 10–11 км

На юге ЗСД утром 21 июня образовался затор длиной, по данным «Яндекс.Карт», около 2 километров. Ограничения, введённые из-за дорожных работ, усугубились аварией. На КАД несколько крупных пробок, в том числе по 10 и 11 километров.

«На ЗСД лучше не заезжать в районе Благодатной, если ваш путь лежит на север. ДТП есть, но они на общую картину не влияют. Пробка минут на 15 из-за сужения и ремонта», – предупреждают в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте». «Спецом в пятницу, когда 50%-ная скидка на пробку в сторону севера», – шутят в комментариях.

ООО «Магистраль Северной столицы» предупреждало о начале ремонтной кампании и о том, что ограничения будут действовать в основном в южной части трассы. Подробнее о том, где и когда будут вести работы, читайте на «Фонтанке». Напомним также, что в связи с праздником выпускников «Алые паруса» проезд по центральной части ЗСД некоторое время будет бесплатным.

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До пятёрки крупнейших утренних пробок ЗСД далеко. Зато туда четыре раза попала КАД:

9:31, внутренняя сторона КАД, 11,3 км, от Комендантского проспекта до проспекта Энгельса. Пробка продержалась 2 часа.

8:27, внешняя сторона КАД, включая Большой Обуховский мост (вантовый), 10,4 км, от виадука над железной дорогой до реки Оккервиль. Пробка продержалась 40 минут.

9:59, внутренняя сторона КАД, 5,3 км, от проспекта Обуховской Обороны до поста ГИБДД. Пробка продержалась 2 часа 30 минут.

9:35, Шлиссельбургский проспект, проспект Обуховской Обороны, 4,2 км, от Прибрежной улицы до станции метро «Пролетарская». Пробка продержалась 1 час 30 минут.

9:59, внешняя сторона КАД, 3,9 км, от проспекта Культуры до проспекта Энгельса. Пробка продержалась 2 часа 50 минут.

В целом максимальная загруженность дорог Санкт-Петербурга утром 21 июня составила 6 баллов, что на 1 балл больше, чем обычно, сообщают «Яндекс.Пробки». Наиболее загруженные магистрали утром: проспект Славы – Народная улица к Московскому (7 баллов), Литейный – Загородный к Литейному мосту (6 баллов), Софийская улица в центр (6 баллов).