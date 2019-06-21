Петербурженка сняла с себя золото, боясь облучения. «Фонящие» украшения тут же прибрал к рукам советчик

Заботливые граждане поживились за счет двух петербурженок на пенсии. У одной осматривали электросчетчики, у второй – «фонящее» золото. Доверчивые гражданки подвох заметили слишком поздно.

Как стало известно «Фонтанке», 20 июня около часа дня в квартиру на Выборгском шоссе, 25, постучал неизвестный. Он заявил, что слышит шум из помещения и хочет найти его источник. Хозяйка 68 лет хоть и не слышала посторонних звуков и не издавала их, пустила гостя внутрь. Тот убедился, что в квартире тихо, но мимоходом посоветовал пенсионерке снять с себя золото, так как оно – источник излучения. Женщина не стала анализировать полученную информацию и послушно сняла серьги и цепочку. Надо ли говорить, что, проводив незнакомца, она украшений не нашла.

Примерно в это же время в квартиру на бульваре Красных Зорь, 1, пришли трое с намерением проверить электросчетчик. Пока проверяли, у 85-летней хозяйки пропал кошелек со 100 тысячами рублей. Обратившись в полицию, потерпевшая вспомнила молодой возраст мошенников, бейсболки и фонарики.