Не наша марка. Ретейлеры выходят на борьбу с нелегальными сигаретами

Объем нелегальных сигарет превысил 10% рынка. Это создает угрозу для экономики мелкой розницы — те, кто продает их легально, сильно проигрывают торговцам контрафактом. Владельцы небольших магазинов объединяются для борьбы с этой проблемой.

Василий Дерюгин/Коммерсантъ

Только за первый квартал 2019 года в Петербурге сигарет было продано на 21,4 млрд рублей, в Ленобласти — еще плюс 15,2 млрд, подсчитал Петростат. По экспертной оценке, объем контрафакта за это же время превысил 5 млрд рублей.

То есть свыше 12% проходит мимо касс, ведь законно продать сигареты без акцизной марки невозможно, а с поддельными — очень рискованно. Добросовестные владельцы магазинов, которые торгуют легальным товаром, теряют примерно 5 миллиардов рублей выручки.

Федеральный проект «Честный магазин», который запустила Ассоциация малоформатной торговли, должен помочь добросовестным продавцам бороться с нелегальными конкурентами, которые сознательно идут на нарушение закона. И если производители табачной продукции давно бьют тревогу, указывая на кратный рост нелегального рынка, то для ретейлеров это едва ли не первая попытка противодействия контрафактным сигаретам.

Как рассказал «Фонтанке» президент ассоциации Владлен Максимов, кампания ориентирована на регионы, где проблема с контрафактом стоит наиболее остро. Северо-Запад и Санкт-Петербург, в частности, выбраны точкой старта благодаря тому, что местные власти открыты к диалогу.

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Цель проекта – привлечение внимания органов власти к проблеме, информирование покупателей и ретейлеров о масштабе и рисках рынка нелегальных сигарет. Он предусматривает проведение рейдов по точкам продаж нелегальных сигарет, распространение предупреждающих стикеров и информационных материалов, рассказывающих о том, как определить нелегальные сигареты и почему они опасны для потребителя и экономики.

Расклейка информационных листов возле традиционных точек продаж нелегальных сигарет уже идет. Кроме того, по словам Владлена Максимова, будут обсуждаться варианты участия в таких мероприятиях сотрудников МВД – предполагается, что к нарушителям будет привлечено внимание правоохранительных органов. Члены ассоциации намерены добиваться более жесткого исполнения законов, карающих за сбыт нелегальной продукции.

Никаких масштабных затрат на этот проект ассоциация мелкоформатной торговли не планирует и не будет привлекать бюджетные деньги. Финансирование проекта будет вестись за счет самих ретейлеров.

Правда, не все эксперты верят в просветительские проекты. «Эффективность такой меры будет не очень высокой, хотя и не нулевой, – говорит председатель Ассоциации промышленников и предпринимателей Петербурга Сергей Федоров. – Только если правоохранительная система займется вопросом контрафакта и незаконного ввоза в нашу страну сигарет, можно будет изменить ситуацию».

Для борьбы с этим злом необходимы «системные шаги со стороны государства, включая ужесточение законодательства и усиление правоприменения», считает вице-президент JTI по корпоративным отношениям и коммуникациям в России Сергей Головко.

Цена и качество

Понять мотивацию покупателей легко — белорусский, армянский и даже арабский контрафакт дешевле легальной продукции порой в разы. Самая дешевая пачка сигарет в объявлениях в Интернете — 23 рубля. Сравните с легальными сигаретами, у которых средняя стоимость пачки составляет 105 рублей, а из них 62 рубля – это налоговая составляющая (минимальная ставка акциза и НДС).

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«Кратная разница в цене между легальной и нелегальной продукцией является основной причиной роста нелегального рынка», — рассказывает Сергей Головко. Десятикратный рост доли нелегального рынка за последние три года говорит о превращении нелегальной торговли в масштабный криминальный бизнес с устойчивыми каналами поставок и сбыта.

«Существенно изменилась структура российского табачного рынка – совокупный «нелегальный рынок» занимает теперь четвертое место по объему в рейтинге ключевых игроков, оттеснив на более низкие позиции несколько легальных производителей», – подтверждает Александр Мироненко, директор по связям с ЕАЭС и защите торговых марок «Филип Моррис Интернешнл» в России.

Табачная отрасль генерирует сотни миллиардов рублей налогов ежегодно. Но, естественно, импортеры контрафакта не платят в бюджет ни копейки – потери казны от нелегальных сигарет только в этом году оцениваются свыше 70 млрд рублей.

Куда идут деньги от продажи нелегальных сигарет понять нетрудно — неучтенные наличные в миллиардных масштабах нередко упоминаются в криминальных сводках. Законно положить их в банк или легализовать можно, но дорого — придется отдать до 20%. Куда проще и дешевле оказываются стандартные пути трат «черного нала». О них должны быть хорошо осведомлены сотрудники управлений МВД по контролю за оборотом наркотиков, оружия, а иногда и антитеррористических подразделений.

К качеству контрафактного товара тоже много вопросов. Потребительские свойства сигарет и их безопасность определяются целым рядом параметров, включая свойства табака, бумаги, материалов для фильтров, натуральных компонентов, которые используются для получения сигарет с различными вкусами. Важно, что отклонение от технологического процесса или использование некачественного сырья или компонентов не только влияет на вкус сигарет, но и может представлять прямую угрозу для потребителя, отмечают эксперты.

Например, в нелегальных сигаретах находили посторонние опасные вещества, предметы и примеси, в том числе мелкие металлические объекты (металлическую стружку и др.), мертвых насекомых, крысиный помет, а также такие опасные химические элементы, как ртуть, мышьяк или асбест, – то есть всё что угодно.

Что делать?

Для табачной отрасли шоковым стал 2017-й: объем производства обрушился сразу на четверть, в деньгах это 400 млрд рублей. Победные реляции чиновников о резком снижении потребления табака и оздоровлении нации специалистами были восприняты с прохладцей. Ведь одновременно с этим был зафиксирован рост продаж контрафакта — семикратный, если считать с начала кризиса 2014 года. При 258 млрд проданных легально сигарет, как минимум 20 млрд — те самые белорусские, армянские, арабские. Без чеков, без акцизных марок, без налогов и, скорее всего, за неучтенные наличные и часто с совершенно неудобоваримым качеством. Так что оздоровление нации пока, похоже, откладывается.

Определенные надежды бизнес связывает с введением в действие системы маркировки сигарет: с 1 июля этого года производство сигарет без специальной цифровой марки будет запрещено, а с 1 июля 2020 года полностью запретят продажу немаркированных сигарет.

Новые правила маркировки табачной продукции позволяют прослеживать путь пачки от завода до прилавка. То есть, по сути, система наносит удар по тому сегменту контрафакта, что мимикрировал под легальную продукцию с купленными на черном рынке акцизными марками. Подпольные и полулегальные производители не смогут производить контрафакт для поставок в официальные каналы продаж. А торговцы в маленьких магазинах «24 часа» и ларьках теперь будут тщательнее проверять, что им привозят на реализацию поставщики – ведь совсем скоро сигареты без маркировки просто нельзя будет пробить на кассе.

Однако пока по-прежнему достаточно набрать в «Яндексе» «сигареты дешево», как все буйство нелегального рынка окажется перед глазами. Судя по объявлениям, в Петербурге действуют вполне серьезные сети распространения контрафакта. Близость к границам позволяет нашему региону «похвастаться» заметно большей долей нелегальных сигарет, чем в среднем по стране. До Пскова пока далеко, но как минимум 12% сигарет, что курят петербуржцы, — это знаменитые белорусские самокрутки. Особым случаем стало появление сигарет из Объединенных Арабских Эмиратов. Всего за пару лет они уже перестали быть экзотикой среди торговцев сигаретами в Петербурге.

Покупка контрафактных сигарет, как правило, вызывает у потребителя желание сэкономить на чем-то еще. В итоге рядом с белорусскими сигаретами нередко можно увидеть финское масло, испанскую колбасу, сомнительного качества косметику – все то, что идет в обход легальных каналов сбыта и наносит ущерб честным владельцам магазинов.

Как долго будет процветать нелегальный рынок, в итоге зависит от того, насколько эффективными будут объединенные усилия государства, у которого в руках достаточно рычагов и механизмов для борьбы с криминальными торговцами, а также бизнеса – как крупных производителей, так и небольших ретейлеров.

Денис Лебедев, «Фонтанка.ру»