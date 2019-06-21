NYT: Трамп одобрил военные удары по Ирану, но сразу передумал. Операция была в начальной стадии

Президент США Дональд Трамп одобрил военные удары по Ирану, но после передумал и отменил решение. Об этом 21 июня сообщает The New York Times со ссылкой на источники в Белом доме.

По данным газеты, атака по радиолокационной станции и ракетным батареям планировалась в ответ на сбитый американский беспилотник. Операция должна была начаться к 19 часам 20 июня (два часа ночи 21 июня по Москве).

NYT добавила, что до конца неясно, отменили ли США удары по Ирану на время или насовсем.

Американский беспилотник MQ-4C Triton, принадлежащий военно-морскому флоту, был сбит ракетой класса «земля – воздух». Это произошло в международном воздушном пространстве над водами Ормузского залива. После атаки Ирана Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) запретило американским самолетам летать над Оманским и Персидским заливами.

С момента прихода к власти Дональда Трампа отношения США и Ирана ухудшаются.