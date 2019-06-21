«Коммерсантъ»: Из канала имени Москвы аварийно сбросили воду из-за новой протечки в Тушинском тоннеле

Из канала имени Москвы в аварийном порядке сбросили воду из-за новой протечки в Тушинском тоннеле, которую обнаружили накануне. Навигацию отложили на неопределенный срок, пишет 21 июня «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

Точные сроки ремонта шлюза не называются, поскольку неясно, сколько времени займет поиск пробоины.

В ФГБУ «Канал имени Москвы» заявили «Коммерсанту», что 20 июня проводили регламентные работы в Тушино и выявили повышенную фильтрацию на одном из участков. В организации сообщили, что устанавливают причины и работают над устранением последствий, но не назвали сроков окончания работ.

Гендиректор АО «Порт Коломна» Владимир Алексеев заявил, что на подходе к шлюзу стояло десять судов компании. Он добавил, что компания уже потеряла 150 млн руб. из-за того, что навигацию не запустили 25 апреля, и каждые сутки теряет по 2,5–3 млн руб.

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Авария между шлюзами № 7 и 8 Канала имени Москвы произошла в январе. Была нарушена целостность напорной дамбы, внутри которой проходят три автомобильных тоннеля Волоколамского шоссе, один из них (Тушинский тоннель) был подтоплен.

Проверка Ространснадзора выявила, что причиной аварии стали некачественные материалы и ошибки, которые допустили при проектировании третьего тоннеля во время расширения Волоколамского шоссе в 2003 году.