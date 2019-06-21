Майская драка на Думской с разрывом селезенки у студента привела полицию к футбольному фанату из «Мюзик Холла»

Спустя почти полтора месяца после драки в центре Петербурга, случившейся накануне матча «Зенит» – ЦСКА, полиция отыскала одного из ее участников. Футбольный фанат может быть виновен в причинении тяжкого вреда здоровью студента.

По данным «Фонтанки», к утру 21 июня в камере оказался 29-летний участник петербургского объединения околофутбольных фанатов «Мюзик Холл». В УМВД Центрального района его считают участником драки на Думской улице 11 мая этого года. Дрались трое посетителей барной улицы и десяток молодых людей, которые приехали выпустить пар на машине. Больше всего досталось 19-летнему студенту, в больницу его увезли с ушибами груди, травмами живота и разрывом селезенки. Вред здоровью был оценен как тяжкий, уголовное дело возбуждено по соответствующей 111-й статье Уголовного кодекса. В соцсетях о себе потерпевший говорит как о работнике Мариинской больницы. Судя по всему, к фанатскому движению он отношения не имеет.

В тот же вечер, накануне матча между клубами «Зенит» – ЦСКА, дрались не только на Думской. Уголовное дело по статье о хулиганстве было возбуждено после того, как в Сети была опубликована видеозапись фанатской стычки на набережной канала Грибоедова. Побоище устроили и на улице Савушкина, итогом стало несколько административных протоколов за громкий мат.