«Было выявлено замечание». Запуск «Протона-М» с Байконура перенесли на резервную дату

«Роскосмос» отложила запланированный на 21 июня запуск ракеты «Протон-М» с космодрома Байконур. Ракета должна вывести в космос обсерваторию «Спектр-РГ».

«При подготовке ракеты-носителя «Протон-М» с разгонным блоком «ДМ-03» и космической было выявлено замечание», — сообщается в Twitter госкорпорации.

Запуск ракеты перенесли на резервную дату. Госкомиссия примет решение после устранения замечания.

Как уточняет «Lenta.ru», ДМ-03 в составе «Протон-М» летал всего три раза, причем два пуска закончились авариями.

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Первый пуск «Протон-М» и ДМ-03 с тремя навигационными спутниками «Глонасс-М» состоялся в 2010 году и завершился падением космических аппаратов в Тихий океан.

Второй пуск «Протон-М» и ДМ-03 состоялся в июле 2013 года. Тяжелая ракета с тремя спутниками «Глонасс-М» взорвалась через полминуты после старта, развалилась на части, выбросив в окружающее пространство сотни тонн токсичных компонентов топлива.

Только третий пуск связки «Протон-М» и ДМ-03, состоявшийся в сентябре 2015 года, оказался успешным — геостационарный телекоммуникационный спутник связи «Экспресс АМ8» штатно вышел на орбиту.