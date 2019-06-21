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«Было выявлено замечание». Запуск «Протона-М» с Байконура перенесли на резервную дату
«Роскосмос» отложила запланированный на 21 июня запуск ракеты «Протон-М» с космодрома Байконур. Ракета должна вывести в космос обсерваторию «Спектр-РГ».
«При подготовке ракеты-носителя «Протон-М» с разгонным блоком «ДМ-03» и космической было выявлено замечание», — сообщается в Twitter госкорпорации.
Запуск ракеты перенесли на резервную дату. Госкомиссия примет решение после устранения замечания.
Как уточняет «Lenta.ru», ДМ-03 в составе «Протон-М» летал всего три раза, причем два пуска закончились авариями.
Первый пуск «Протон-М» и ДМ-03 с тремя навигационными спутниками «Глонасс-М» состоялся в 2010 году и завершился падением космических аппаратов в Тихий океан.
Второй пуск «Протон-М» и ДМ-03 состоялся в июле 2013 года. Тяжелая ракета с тремя спутниками «Глонасс-М» взорвалась через полминуты после старта, развалилась на части, выбросив в окружающее пространство сотни тонн токсичных компонентов топлива.
Только третий пуск связки «Протон-М» и ДМ-03, состоявшийся в сентябре 2015 года, оказался успешным — геостационарный телекоммуникационный спутник связи «Экспресс АМ8» штатно вышел на орбиту.
Справка:
Российско-германская обсерватория «Спектр-РГ» («Спектр-Рентген-Гамма») представляет собой многоцелевую служебную платформу «Навигатор» с размещенными на ней немецким eROSITA и российским ART-XC рентгеновскими зеркальными телескопами. Основная научная программа (обзор небесной сферы) должна выполняться немецким телескопом, тогда как исследование источников жесткого рентгеновского излучения (гамма-частиц) проведет российский. По этой причине за работу «Спектр-РГ» отвечают три головные организации (две — со стороны России и одна — от Германии).