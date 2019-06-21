Участников массовой драки в Озерках отпустили по домам с протоколами

Семеро задержанных за драку в Выборгском районе Петербурга отпущены из полиции с протоколами о мелком хулиганстве. Еще двое участников побоища остаются в больнице.

Как стало известно «Фонтанке», к утру 21 июня из 58 отдела полиции выпущены участники драки на пляже Верхнего Суздальского озера. Всем вручили протоколы по статье 20.1 КоАП РФ.

По уточненным данным, в схватке сошлись не представители Дагестана и Таджикистана, а граждане Узбекистана и Азербайджана, был среди них и россиянин. Последний, 22-летний местный житель, ранее осуждался за разбой. Кроме него, в участок привезли четверых граждан Узбекистана в возрасте от 23 до 33 лет, а также двоих уроженцев Азербайджана 31-года и 34-х лет.

В больнице находятся пострадавшие в драке — двое мужчин из Средней Азии. У них диагностированы ушибы и ссадины на лице. Ножи, как ранее сообщала «Фонтанка», в драке в ход пущены не были.

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Полицию на пляж вызвали около десяти вечера, приехавшим нарядам удалось предотвратить кровопролитие.

В ГУ МВД по Петербургу и области не исключили, что будет возбуждено уголовное дело.