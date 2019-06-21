Профессору Академии художеств угрожали гаечным ключом в собственном доме. Налетчикам досталась скромная наличность

Двое в масках вломились в частный дом на Выборгском шоссе в Петербурге, где напали на пожилого профессора. Существенно поживиться в жилище художника им не удалось.

Как стало известно «Фонтанке», в дом художника Геннадия Манашерова на берегу Верхнего Суздальского озера налетчики вломились около 11 утра 20 июня. Как рассказал прибывшей на место полиции профессор Академии художеств, нападавшие сначала распылили ему в лицо какой-то газ, затем связали проводом и требовали деньги. В качестве оружия использовали гаечный ключ, нож и нечто, похожее на пистолет. Строительным инструментом 71-летнего профессора несколько раз ударили по голове.

Добиться злоумышленникам удалось лишь телефона Nokia, пяти тысяч рублей и трех банковских карт. По предварительной информации, счета художника остались целы. Уголовное дело возбуждено по статье о разбое.

Профессор Геннадий Манашеров преподает пластическую анатомию на кафедре рисунка в репинской Академии, там он работает почти 40 лет. Он также являлся педагогом Сайменского университета и других вузов Финляндии. Как художник он известен росписью в «Кабачке у Магдалины» при детской больнице на Васильевском острове.