Apple отзывает часть MacBook Pro из-за угрозы перегрева и возгорания батареи

Корпорация Apple отзывает часть ноутбуков MacBook Pro из-за угрозы возгорания батареи после перегрева. Сообщение накануне появилось на сайте компании.

«Apple установила, что в ограниченном числе 15-дюймовых MacBook Pro более старого поколения батарея может перегреться и создать угрозу пожарной безопасности», – заявили в компании, уточнив, что отзыв касается устройств с дисплеями Retina, которые продавались с сентября 2015-го по февраль 2017 года.

Пользователи могут ввести серийный номер своего ноутбука в специальную форму на сайте, чтобы выяснить попадает ли устройство в программу по замене батарей. Батареи заменят бесплатно в авторизованных сервисных центрах или магазинах компании, но ноутбук нужно будет оставить на одну-две недели.