Западный фронт прогремит над Петербургом к вечеру

Знойное пятничное утро обернется грозами и ливнями во второй половине дня, поэтому синоптики советуют не расслабляться.

«Сегодня на погоду Санкт-Петербурга окажет влияние атмосферный фронт, – пишет утром 21 июня в Facebook специалист центра «Фобос» Михаил Леус. – Приближаясь с запада, временами он будет закрывать небо грядой мощных облаков, проливаясь короткими ливнями и гремя грозами. При этом дневной прогрев пока значителен, и понижение температуры будет чисто символическим».

То есть, как и вчера, в Северной столице будет +27…+29°.

По прогнозу «Яндекса», первые капли прольются над Петербургом в четыре часа вечера. Сейчас молнии сверкают над Чудским озером, приближаясь к Северной столице РФ.

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Уже завтра в городе на Неве будет нежарко: всего 21-23 тепла. Такая же температура сохранится и в воскресенье, прогнозирует Северо-Западный Гидрометцентр.