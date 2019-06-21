«Просто приехать недостаточно». Депутат Рады заявил, что готовится встреча Путина и Зеленского

Депутат Верховной Рады рассказал о подготовке встречи президента Украины Владимира Зеленского с президентом России Владимиром Путиным. При этом Москва и Киев официально не сообщали о возможных переговорах.

«По моей информации, команда готовится, потому что выезжать нужно с конкретными результатами. Просто приехать недостаточно», – сказал депутат Михаил Поплавский в эфире телеканала «112 Украина». Он добавил, что двум странам нужно проработать предложения и согласовать дипломатические каналы, чтобы затем президенты приняли уже согласованные решения.

Ранее Владимир Зеленский заявлял, что начнет общение с Владимиром Путиным с того, что «Донбасс и Крым – это Украина». В Кремле на это ответили, что российский лидер всегда начинает общение с правильных фраз, а по Крыму «уже и говорить особо нечего».

Также Владимир Путин воздержался от поздравлений Владимиру Зеленскому с победой на выборах президента Украины, объяснив это высказываниями Зеленского, в которых тот говорил о России как о враге, и добавил, что предложений о переговорах от украинской стороны не поступало. В Кремле заявляли, что глава государства занимает выжидательную позицию по своему украинскому коллеге, хотя в целом «подход позитивный и ожидания сдержанного оптимизма есть».