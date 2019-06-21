«Мы представим наш план действий обществу». Грузинская оппозиция объявила второй день протестов
Оппозиция Грузии намерена продолжить акции протеста в Тбилиси под стенами парламента. Накануне полиция разгоняла митингующихс помощью водометов, резиновых пуль и слезоточивого газа.
«В 19:00 (18:00 мск) мы собираемся на проспекте Руставели, где мы представим наш план действий обществу», — заявил агентству PIA глава партии «Единое национальное движение» Григол Вашадзе.
Лидер партии «Европейская Грузия» Гига Бокерия добавил, что оппозиция требует отставки спикера парламента Ираклия Кобахидзе и замены мажоритарной избирательной системы на пропорциональную.
По предварительным данным, в ходе столкновений под стенами парламента уже пострадали более 50 человек, в том числе 38 полицейских. Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что оппозиция, протестующая у стен парламента в Тбилиси, выполняет «план Москвы».
Справка:
Протесты 20 июня в Тбилиси вызвало то, что депутат Госдумы РФ Сергей Гаврилов занял место спикера грузинского парламента на открытии международной ассамблеи православия. После этого радикальные депутаты облили российского парламентария водой. Мероприятие было сорвано.
Лидеры правящей партии «Грузинская мечта – демократическая Грузия» назвали произошедшее на ассамблее «протокольной ошибкой» и призвали организаторов объясниться. По их мнению, «недопустимо проведение мероприятия в Тбилиси в такой форме, и тем более под руководством российского спикерата».