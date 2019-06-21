«Мы представим наш план действий обществу». Грузинская оппозиция объявила второй день протестов

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Протесты 20 июня в Тбилиси вызвало то, что депутат Госдумы РФ Сергей Гаврилов занял место спикера грузинского парламента на открытии международной ассамблеи православия. После этого радикальные депутаты облили российского парламентария водой. Мероприятие было сорвано.

Лидеры правящей партии «Грузинская мечта – демократическая Грузия» назвали произошедшее на ассамблее «протокольной ошибкой» и призвали организаторов объясниться. По их мнению, «недопустимо проведение мероприятия в Тбилиси в такой форме, и тем более под руководством российского спикерата».