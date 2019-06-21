На «Скандинавии» дважды сбили лося, одного из водителей постигла та же участь

Лось спровоцировал два ДТП на трассе «Скандинавия» в Ленинградской области. Животное сбили дважды, один из водителей погиб.

Как 21 июня сообщает 47news со ссылкой на отдел пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти, поздним вечером 20 июня на 74 километре трассы 40-летний водитель автомобиля «Хонда» наехал на лежащего на дороге лося. Машина потеряла управление, выехала на обочину, где под ее колесами оказался мужчина 60 лет. От полученных травм он скончался на месте. Выяснилось, что ранее именно он сбил животное.

Полиция проводит проверку.