МВД Грузии: протест принял насильственный характер. Столкновения с полицией у здания парламента в Тбилиси продолжаются
В Тбилиси продолжается противостояние полицейских и протестующих под стенами парламента. МВД Грузии в ночь на 21 июня опубликовала специальное заявление.
«Протест собравшихся перед зданием парламента Грузии участников акции вышел за установленные законом рамки свободы выражения и мирных собраний и принял насильственный характер... Во избежание проникновения в здание парламента, нанесения телесных повреждений гражданам и полиции, а также физического противостояния полиция использовала специальные средства в рамках закона», – говорится в заявлении.
Также в МВД пообещали «дать правовую оценку попытке организации массовых беспорядков». Тем временем, под стенами парламента в центре Тбилиси полицейские стреляют в протестующих резиновыми пулями, те отвечают палками и бутылками. В Интернете идет прямая трансляция происходящего.
Напомним, по предварительным данным, в ходе столкновений уже пострадали более 50 человек, в том числе 38 полицейских. Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что оппозиция, протестующая у стен парламента в Тбилиси, выполняет «план Москвы».
Справка:
Напомним, протесты 20 июня в Тбилиси вызвало то, что депутат Госдумы РФ Сергей Гаврилов занял место спикера грузинского парламента на открытии международной ассамблеи православия. После этого радикальные депутаты облили российского парламентария водой. Мероприятие было сорвано.
Лидеры правящей партии «Грузинская мечта – демократическая Грузия» назвали произошедшее на ассамблее «протокольной ошибкой» и призвали организаторов объясниться. По их мнению, «недопустимо проведение мероприятия в Тбилиси в такой форме, и тем более под руководством российского спикерата».