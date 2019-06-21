МВД Грузии: протест принял насильственный характер. Столкновения с полицией у здания парламента в Тбилиси продолжаются

В Тбилиси продолжается противостояние полицейских и протестующих под стенами парламента. МВД Грузии в ночь на 21 июня опубликовала специальное заявление.

«Протест собравшихся перед зданием парламента Грузии участников акции вышел за установленные законом рамки свободы выражения и мирных собраний и принял насильственный характер... Во избежание проникновения в здание парламента, нанесения телесных повреждений гражданам и полиции, а также физического противостояния полиция использовала специальные средства в рамках закона», – говорится в заявлении.

Также в МВД пообещали «дать правовую оценку попытке организации массовых беспорядков». Тем временем, под стенами парламента в центре Тбилиси полицейские стреляют в протестующих резиновыми пулями, те отвечают палками и бутылками. В Интернете идет прямая трансляция происходящего.

Напомним, по предварительным данным, в ходе столкновений уже пострадали более 50 человек, в том числе 38 полицейских. Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что оппозиция, протестующая у стен парламента в Тбилиси, выполняет «план Москвы».