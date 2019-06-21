«Нельзя позволить разрушительным силам следовать планам Москвы». Президент Грузии высказалась по поводу протестов в Тбилиси

Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что оппозиция, протестующая у стен парламента в Тбилиси, выполняет «план Москвы». Об этом в ночь на 21 июня сообщает телеканал «Рустави-2».

Зурабишвили признала, что «то, что произошло сегодня, было преступлением, но это не оправдывает искуственную волну антигосударственных действий». Преступлением президент Грузии, видимо, назвала выступление депутата Госдумы РФ Сергея Гаврилова, который в ходе открытия международной ассамблеи православия занял место спикера грузинского парламента. Именно это стало катализатором протестов, которые имеют довольно ярко выраженный антироссийский характер.

В симпатиях к российской власти многие протестующие и обвиняют нынешнее руководство Грузии. При этом Зурабишвили в своем обращении подчеркнула, что Россия является «оккупантом» и «врагом». Только, по мнению президента Грузии, на руку России играют именно оппозиционеры. «Совершенно недопустимо призывать к неповиновению полиции... Пришло время для государства отреагировать на все эти нарушения и не позволить разрушительным силам следовать планам Москвы».

Напомним, ранее полиция отогнала протестующих от здания парламента резиновыми пулями и слезоточивым газом. Однако местные СМИ сообщают, что оппозиционеры возвращаются в центр Тбилиси. По подсчетам местного Минздрава, пострадали 52 человека, в том числе 38 полицейских.