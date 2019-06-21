«Нельзя позволить разрушительным силам следовать планам Москвы». Президент Грузии высказалась по поводу протестов в Тбилиси
Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что оппозиция, протестующая у стен парламента в Тбилиси, выполняет «план Москвы». Об этом в ночь на 21 июня сообщает телеканал «Рустави-2».
Зурабишвили признала, что «то, что произошло сегодня, было преступлением, но это не оправдывает искуственную волну антигосударственных действий». Преступлением президент Грузии, видимо, назвала выступление депутата Госдумы РФ Сергея Гаврилова, который в ходе открытия международной ассамблеи православия занял место спикера грузинского парламента. Именно это стало катализатором протестов, которые имеют довольно ярко выраженный антироссийский характер.
В симпатиях к российской власти многие протестующие и обвиняют нынешнее руководство Грузии. При этом Зурабишвили в своем обращении подчеркнула, что Россия является «оккупантом» и «врагом». Только, по мнению президента Грузии, на руку России играют именно оппозиционеры. «Совершенно недопустимо призывать к неповиновению полиции... Пришло время для государства отреагировать на все эти нарушения и не позволить разрушительным силам следовать планам Москвы».
Напомним, ранее полиция отогнала протестующих от здания парламента резиновыми пулями и слезоточивым газом. Однако местные СМИ сообщают, что оппозиционеры возвращаются в центр Тбилиси. По подсчетам местного Минздрава, пострадали 52 человека, в том числе 38 полицейских.
Справка:
Напомним, протесты 20 июня в Тбилиси вызвало то, что депутат Госдумы РФ Сергей Гаврилов занял место спикера грузинского парламента на открытии международной ассамблеи православия. После этого радикальные депутаты облили российского парламентария водой. Мероприятие было сорвано.
Лидеры правящей партии «Грузинская мечта – демократическая Грузия» назвали произошедшее на ассамблее «протокольной ошибкой» и призвали организаторов объясниться. По их мнению, «недопустимо проведение мероприятия в Тбилиси в такой форме, и тем более под руководством российского спикерата».