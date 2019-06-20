Минздрав Грузии подсчитал количество пострадавших в ходе протестов в Тбилиси. Оппозиционеры возвращаются к зданию парламента

В ходе протестов в Тбилиси пострадали 52 человека. Среди пострадавших – 38 полицейских. Об этом в ночь на 21 июня сообщили в Минздраве Грузии.

В ходе противостояния полиция применила против протестующих резиновые пули и слезоточивый газ. В соцсетях публикуют фотографии последствия разгона митинга.

При этом телеканал «Рустави-2» уточняет, что после завершения атаки слезоточивым газом протестующие возвращаются к зданию парламента. Штурм может возобновиться, уточняют журналисты. Напомним, протестующие требуют отставки Гахарии, спикера парламента и других членов правительства.