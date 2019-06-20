Происшествия
Минздрав Грузии подсчитал количество пострадавших в ходе протестов в Тбилиси. Оппозиционеры возвращаются к зданию парламента
В ходе протестов в Тбилиси пострадали 52 человека. Среди пострадавших – 38 полицейских. Об этом в ночь на 21 июня сообщили в Минздраве Грузии.
В ходе противостояния полиция применила против протестующих резиновые пули и слезоточивый газ. В соцсетях публикуют фотографии последствия разгона митинга.
Тбилиси сейчас pic.twitter.com/FVTyqXhKWQ— Oleg Panfilov (@OlegPanfilov7) 20 июня 2019 г.
При этом телеканал «Рустави-2» уточняет, что после завершения атаки слезоточивым газом протестующие возвращаются к зданию парламента. Штурм может возобновиться, уточняют журналисты. Напомним, протестующие требуют отставки Гахарии, спикера парламента и других членов правительства.
Справка:
Напомним, протесты 20 июня в Тбилиси вызвало то, что депутат Госдумы РФ Сергей Гаврилов занял место спикера грузинского парламента на открытии международной ассамблеи православия. После этого радикальные депутаты облили российского парламентария водой. Мероприятие было сорвано.
Лидеры правящей партии «Грузинская мечта – демократическая Грузия» назвали произошедшее на ассамблее «протокольной ошибкой» и призвали организаторов объясниться. По их мнению, «недопустимо проведение мероприятия в Тбилиси в такой форме, и тем более под руководством российского спикерата».