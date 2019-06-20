Незаконная блокировка сайта обойдется Роскомнадзору почти в полмиллиона рублей

Арбитражный суд Москвы взыскал с Роскомнадзора 415 тысяч рублей за блокировку домена бизнесмена Арсена Мирзаяна. На майское решение суда 20 июня обратила внимание «Роскомсвобода».

Домен Мирзаяна (огрн.онлайн) был отключен по жалобе некого предпринимателя на незаконное размещение персональных данных. При этом на сайте размещались данные, официально полученные из Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ). Еще в июне 2017 года суд признал незаконными действия Роскомнадзора, который решил, что находящуюся в открытом доступе информацию может публиковать только Федеральная налоговая служба. А в мае 2019-го суд удовлетворил иск Мирзаяна к Роскомнадзору. Правда, бизнесмен требовал возместить ему около пяти миллионов рублей, которые он якобы потерял из-за блокировки. Суд посчитал, что убытки составили только 415 тысяч рублей.