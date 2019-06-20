В массовой драке на пляже в Озерках сошлись представители Кавказа и бывшей союзной республики

Четыре полицейских наряда приехали на пляж в Выборгском районе Петербурга вечером 20 июня. Около 21.00 на пульт дежурных один за другим начали поступать звонки о массовой драке на пляже рядом с Верхним Суздальским озером. Правоохранителям чудом удалось предотвратить кровопролитие, двоих участников потасовки задерживали уже в лежачем состоянии.

По данным «Фонтанки», на песке у водоёма в схватке сошлись представители Дагестана и Таджикистана. Количество участников было равным — примерно десять на десять. С чего всё началось, установить трудно. Полиция предполагает, что одна из сторон сказала что-то неприятное другой. В результате в ход пошли кулаки и ноги.

В ходе пляжных «догонялок» правоохранителями были пойманы пятеро. Двое из них оказались лежачими и были госпитализированы, остальные доставлены в отдел. Судя по характеру травм, ножи в ход не пошли. В больницу отправились двое граждан Таджикистана, так что, похоже, победила вольная кавказская борьба.