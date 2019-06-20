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В Тбилиси начинается разгон митинга оппозиции. Полиция применила резиновые пули и слезоточивый газ
ОМОН начал разгонять участников митинга протеста под стенами парламента в Тбилиси. Как сообщает телеканал «Рустави-2», вечером 20 июня полицейские применили против протестующих слезоточивый газ и резиновые пули.
??Полиция в Грузии применила против протестующих слезоточивый газ— Новая Газета (@novaya_gazeta) 20 июня 2019 г.
Видео: Екатерина Фомина / для «Новой» pic.twitter.com/GVVUGhx00K
Корреспондент «Sputnik Грузия» уточняет, что после этого люди начали разбегаться. В местных СМИ пишут о десятках пострадавших, в том числе – журналистов, освещавших акцию протеста. Напомним, ранее в МВД пообещали применить силу, если протестующие не разойдутся. К зданию парламента прибыл премьер-министр страны Мамука Бахтадзе, глава МВД Георгий Гахария и некоторые другие высокопоставленные грузины. Протестующие требуют отставки Гахарии, спикера парламента и других членов правительства.
Полиция применяет слезоточивый газ pic.twitter.com/WwOgbmEXtS— ?????? ??????????? (@G_Valashvili) 20 июня 2019 г.
Справка:
Напомним, протесты 20 июня в Тбилиси вызвало то, что депутат Госдумы РФ Сергей Гаврилов занял место спикера грузинского парламента на открытии международной ассамблеи православия. После этого радикальные депутаты облили российского парламентария водой. Мероприятие было сорвано.
Лидеры правящей партии «Грузинская мечта – демократическая Грузия» назвали произошедшее на ассамблее «протокольной ошибкой» и призвали организаторов объясниться. По их мнению, «недопустимо проведение мероприятия в Тбилиси в такой форме, и тем более под руководством российского спикерата».