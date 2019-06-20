Из-за схода вагонов с углем в Нижегородской области в Петербург опаздывает поезд из Казани

Пассажирский поезд №133 сообщением Казань — Санкт-Петербург опоздает в Северную столицу на 2 часа 22 минуты. Как сообщает пресс-служба Горьковской железной дороги, причиной стал сход с рельсов шести вагонов с каменным углем.

Инцидент произошел 20 июня в половине второго дня на перегоне Тарталей — Каменище в Нижегородской области. В результате никто не пострадал, однако на восстановление путей ушло более семи часов. Движение было открыто только в 20:54.