«Я тебе в следующий раз в лицо заеду». Глава «Екатерингофского» выгнал со встречи бывшего сотрудника штаба Навального и попал в полицию

Глава МО «Екатерингофский» Олег Смакотин вместе с активистом, бывшим сотрудником штаба Алексея Навального Фёдором Горожанко попали в полицию. Как рассказал «Фонтанке» 20 июня оппозиционер, глава совета ударил его по фотокамере, попытавшись выгнать со встречи.

«Встреча была анонсирована в газете — обсуждение благоустройства двора на Фонтанке, 150. Я пришёл туда поснимать, а в итоге Смакотин начал кричать, что я из Москвы и должен покинуть встречу, потом ударил по камере», – рассказал Горожанко.

Инцидент попал на запись, на ней видно, что приехавшей полиции Смакотин обьясняет, что на самом деле это Горожанко «фактически совершил нападение своей камерой». Минутой ранее на видео Смакотин говорит: «Я тебе в следующий раз в лицо заеду». По словам Горожанко, в итоге их обоих забрали в полицию.

«Подал заявление на хулиганство, а до кучи написал про то, что мероприятие свое массовое муниципалы не согласовали. Получается прямо митинг какой-то», – добавил активист.

Ранее «Фонтанка» писала о том, что глава МО Олег Смакотин стал звездой Интернета после публикации видео, где он утверждает, активно пользуясь нецензурной лексикой, что активист штаба Алексея Навального является представителем нетрадиционной сексуальной ориентации.