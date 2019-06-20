Суд решил не брать 10 млн. Бизнесмен Василий Бойко-Великий, подозреваемый в растрате, остается в СИЗО

Суд арестовал на два месяца бизнесмена Василия Бойко-Великого, подозреваемого в растрате средств из банка «Кредит-экспресс».

Как сообщают 20 июня «Ведомости», предприниматель пробудет под стражей минимум до 19 августа. Бойко-Великий был задержан накануне, а его защита предлагала внести десятимиллионный залог, но суд счел необходимой мерой пресечения арест.

По версии следствия, в период с 2013-го по 2018 годы владелец 10 процентов уставного капитала банка Василий Бойко-Великий, директор банка Алла Кабанова, главный бухгалтер Мария Антонова, а также сотрудники Анастасия Новотная, Егор Пихтин, Елена Чуева и Наталья Ципинова похитили средства банка в размере свыше 180 миллионов рублей и 929 тысяч долларов США.

СК описывает и схему хищений средств. По данным следователей, фигуранты уголовного дела, располагая копиями документов, удостоверяющих личности клиентов банка, составляли подложные документы о якобы полученных ими кредитах, а также похищали денежные средства клиентов, размещенные на депозитных счетах. На данный момент установлено 31 хищение средств. Также следствие проверяет факты вывода активов банка путем предоставления необеспеченных и невозвратных кредитов юридическим лицам.