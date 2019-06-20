Американские маркетологи считают корейские автомобили качественнее западных

Ведущая американская маркетинговая компания J.D. Power and Associates опубликовала результаты исследования качества автомобилей ведущих мировых производителей. Первые места в рейтинге качества заняли три корейских бренда, принадлежащих одной компании.

Первое место в рейтинге JD Powers занял люксовый бренд Genesis, принадлежащий корейскому концерну Hyundai, сообщает Wired. Далее идут автомобили собственно под брендом Hyundai, и замыкает тройку принадлежащий тому же концерну бренд Kia. Три следующих места американские маркетологи отдали своим родным маркам Ford, Lincoln и Chevrolet, и лишь затем следуют Lexus и Toyota.

По утверждению маркетологов, их исследование достаточно объективно. В нем просто подсчитывалось количество дефектов на каждые сто новых автомобилей. Меньше всего оказалось именно у Genesis – 63 дефекта на сто машин. У упомянутых выше американских марок – меньше чем «средний показатель по индустрии», то есть меньше 93 дефектов на сотню.

Как ни странно, но европейские автомобили – таких марок, как Mercedes-Benz, Audi, BMW, Volkswagen и Volvo, которые традиционно славятся своим качеством, – оказались ниже этого «среднего по индустрии» уровня. Замыкают список, что неудивительно, известные своими проблемами Land Rover и Jaguar.

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На такие неожиданные данные анонимный представитель Mercedes-Benz заявил, что исследование, дескать, «не отражает в полной мере опыт владения», но в то же время может помочь «тонкой настройке» работы его компании. В том же духе высказались и представители индийской Tata – владельца Jaguar и Land Rover, добавив, что в курсе своих проблем и обещают работать над исправлением.

Представитель JD Power Дейв Сарджент, курирующий исследования качества автомобилей, заявил Wired, что результаты его ничуть не удивили и не являются каким-то феноменом именно этого года. Корейский автопром год от года улучшают качество своих автомобилей, особенно в том, что касается электроники, мультимедийных систем, голосового управления и музыки.

Также Сарджент отметил существенный общий прогресс в качестве автомобилей. 93 дефекта на сто машин – это значительно меньше, чем всего 10 лет назад.